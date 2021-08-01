شاهد: اقتراح القطري برشم ينقذ الحكم ويسعد منافسه في أولمبياد طوكيو

طوكيو/سما/

توج البطلان القطري معتز عيسى برشم، والإيطالي جيانماركو تامبيري بالميدالية الذهبية في الوثب العالي، أمس الأحد، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في طوكيو.

وبعد تجاوزهما علو 2.37 م وفي ظل إخفاقهما في المحاولات الثلاث في عبور ارتفاع 2.39 م، تدخل الحكم واقترح على برشم ومنافسه تامبيري، الاستمرار في القفز حتى تتحدد هوية البطل، لكن برشم سأل الحكم إن كان بإمكانه أن يفوز هو ومنافسه الإيطالي معا بالميدالية الذهبية، فرد عليه الحكم قائلا: "هذا ممكن، لو قرر كلاكما فستكونان بطلين".

أولمبياد طوكيو 2020 | فرحة كبيرة لبطلنا العالمي معتز عيسى برشم بعد الإنجاز الكبير الذي حققه بإحرازه الميدالية الذهبية في الوثب العالي بالألعاب الأولمبية #أولمبياد_طوكيو 2020#قنوات_الكاس#Tokyo2020#Olympics@mutazbarshim pic.twitter.com/LUiDQOn1NQ — قنوات الكاس (@alkasschannel) August 1, 2021



وقبل تفوه بأي كلمة، ارتمى تامبيري في أحضان منافسه القطري، وعانقه بقوة فرحا بتتويجهما معا بالميدالية الذهبية لمسابقة الوثب العالي.

وعزز برشم (30 عاما) بذلك، تشكيلته من الميداليات، فأضاف ذهبية طوكيو إلى برونزية لندن 2012، وفضية ريو 2016 في أداء تصاعدي، بالإضافة إلى ذهبيتي المونديال في 2017، و2019.

من جهته، أصبح تامبيري (29 عاما)، أول إيطالي يحرز ذهبية في ألعاب القوى منذ 2008، وذلك قبل دقائق من تتويج مواطنه لامونت مارسيل جاكوبس، بسباق 100 متر.