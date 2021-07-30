  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"سيدي، هناك شيء ما على ذقنك'.. بايدن يتلقى تنويها خلال اجتماع بالبيت الأبيض

الإثنين 02 أغسطس 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سيدي، هناك شيء ما على ذقنك'.. بايدن يتلقى تنويها خلال اجتماع بالبيت الأبيض



واشنطن/سما/

سارع الرئيس الأمريكي جو بايدن لمسح علامة صفراء من وجهه خلال اجتماع افتراضي أمس الجمعة بعد تلقي إشارة من أحد مساعديه.

وكان بايدن يتحدث مع حكام ولايات عن قضايا التعامل مع حرائق الغابات المستعرة في عدد من مناطق البلاد عندما سلمه أحد المساعدين ورقة كتب عليها: "سيدي، هناك شيء ما على ذقنك''.

وفي وقت لاحق رفع بايدن الورقة من الطاولة مجددا بشكل مكّن الحضور من التعرف على محتواها.

#بايدن #البيت الابيض

الأكثر قراءة اليوم

صحافية إسرائيلية توجه أسئلة لوزير الشؤون المدنية الفلسطينية حول لم شمل العائلات

شاهد.. الجماهير الإسرائيلية تهاجم المغربي حكيمي ونجم منتخب الجزائر يدعمه

تفاصيل جديدة ومثيرة .. "حبل غسيل المنزل" كان السبب في كشف مكان اختباء أسامة بن لادن

"حزب الله" يعطي الأجهزة الأمنية مهلة غير مفتوحة لتسليم المتورطين بأحداث خلدة

واللا: حدث أمني كاد أن يودي بحياة جنود من لواء "جولاني" بالخليل

فيديو : عمرو خالد ينسحب غاضبا من مقابلة مع "العربية"

ما هي أفضليات المروحية الجديدة التي اشترتها اسرائيل من الولايات المتحدة؟

الأخبار الرئيسية

الرجوب: يجري الآن إتمام خطوات حل الأزمة في الخليل بأخذ عطوة عشائرية "لن تكون بديلاً عن القانون"

وزيرة الصحة :وفاتان و111 إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 حالة تعاف في فلسطين

اشتية

اشتية في مستهل جلسة الحكومة يتحدث حول المنحة القطرية ونتائج الثانوية العامة وأحداث الخليل

التربية والتعليم تكشف عن توقيت إعلان نتائج الثانوية العامة (رابط النتائج)

عاروري

رسميًا .. حماس تعلن انتهاء انتخاباتها الداخلية بإعادة انتخاب هنية والعاروري

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية