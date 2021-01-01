الضابطة الجمركية تضبط 73.5 طن بضائع منتهية الصلاحية خلال شهر تموز الماضي

رام الله / سما /

أفاد بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية أنه تعامل الجهاز خلال شهر تموز الماضي مع 407 قضايا بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والاجهزة الامنية المختصة وذلك في إطار مكافحة ظاهرة التهريب بكافة اشكاله وحماية الإقتصاد الوطني، هذا ونفذ (7250 ) جولة تفقدية على المحال والمنشآت التجارية والصحية والخدماتية للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الصحية الخاصة بمنع انتشار فايروس كورونا والتأكد من سلامة البضائع الموجودة.

وأشار البيان إلى أن القضايا كانت موزعة ما بين قضايا ضريبية وجمركية بالإضافة الى القضايا المختصة بالمجال الإقتصادي والصحي والزراعي والسلامة العام .

وجاء في تفاصيل البيان بأن الجهاز تعامل مع:

-258 قضية بالتعاون مع وزارة المالية لتحسين ايرادات الدولة ورفد الخزينة وهي مفصلة كالتالي:

- ضبط 151 قضية ضريبية وجمركية وتحويل مكلفين للوزارة لاستكمال معاملاتهم التجارية.

- ضبط 95 قضية بضائع قادمة من اسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة.

- 10 قضايا في مجال التبغ المهرب والممنوع من التداول لاضراره الاقتصادية واستنزافه لخزينة الدولة.

- بالتعاون مع وزارة الاقتصاد تم التعامل مع 66 قضية منعاً لانتشار البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستوطنات وهي مفصلة كالتالي:

- ضبط مايقارب 65.2 طن مواد منتهية الصلاحية وتم اتلافها.

- ضبط 3.5 طن مواد تجميل وتموينية لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية والمواد المخالفة للمواصفات والمقاييس

- ضبط 8.25 طن اسمدة عضوية من بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول.

- ضبط 36 قطعة العاب نارية من البضاعة الممنوعة من التداول لخطورتها على حياة أبنائنا.

- وفي ذات السياق تم التعامل مع 44 قضية بالتعاون مع وزارة الصحة مفصلة كالاتي:-

- تم خلالها ضبط مايقارب 8.3 طن مواد منتهية الصلاحية وبناء على قرار جهات الإختصاص تم إتلافها.

-كما تم ضبط ( 56 عبوة حبوب تنحيف و521 عبوة منشطات جنسية ) وجميعها بضائع غير حاصلة على التراخيص اللازمة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتم إحالة المضبوطات جميعها للوزارة لحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

- ضبط 45 جهاز طبي مستعمل قادم من اسرائيل و 1792 كغم فريكة بضاعة غير حاصلة على تراخيص التعبئة وتم التحفظ عليها لحين أستكمال الأجراءات القانونية.

- 33 قضية بالتعاون مع وزارة الزراعة ودعماً للقطاع الزراعي وتشجيع المنتج المحلي منها:

- 28 قضية لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة .

- و5 قضايا منتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة.

-5 قضايا اتصالات مخالفة للقانون بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

- ضبط خلالها 91 شريحة اتصالات اسرائيلية وهي ممنوعة من التداول وتم تسليم المضبوطات للوزارة لحين استكمال الاجراءات القانونية.

قضية واحدة بالتعاون مع سلطة جودة البيئة:

_تم خلالها ضبط 3000 لتر من الزيت المحروق و 2250 كغم مخلفات مواد بلاستيكية قادمة من اسرائيل لدفنها في اراضي الدولة الفلسطينية وهذا مخالف للانظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها وتم ارجاعها الى مصدرها.

في الختام يؤكد البيان على الدور الهام للمواطنين في تقديمهم للبلاغات عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك، بالإضافة لضرورة التزامهم بتعليمات السلامة والوقاية الصادرة عن وزارة الصحة للحد من انتشار فايروس كورونا.

