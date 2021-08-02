فيديو: العداء المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع

طوكيو/سما/

منح العداء المغربي سفيان البقالي أول ميدالية ذهبية لبلاده والرابعة للعرب في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، بعد فوزه بسباق 3000 مثر موانع اليوم الاثنين.

وقطع المغربي مسافة السابق، بتوقيت 08:08:90، متبوعا بالإثيوبي غيرما بتوقيت 08:10:38، ثم الكيني كيغن بتوقيت 08:11:45.