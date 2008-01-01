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ما قصة قطعة الجبس التي لم تفارق تامبيري أثناء منافسته مع القطري برشم ؟ (صور)

الإثنين 02 أغسطس 2021 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما قصة قطعة الجبس التي لم تفارق تامبيري أثناء منافسته مع القطري برشم ؟ (صور)



طوكيو/سما/

أثار الإيطالي جيانماركو تامبيري، التساؤلات لحمله قطعة جبس أثناء مشاركته وبعد فوزه بالميدالية الذهبية في مسابقة الوثب العالي ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو.

وتشارك تامبيري الذهبية مع منافسه القطري معتز برشم، بعد تجاوزهما علو 2.37 م في ظل مساواة تامة بالنجاح والإخفاق.


وخيّرهما الحكم بين تشارك الذهبية أو خوض ملحق فاصل، وفضلا الاحتفال سويا بالذهبية فتعانقا.

وظهر الإيطالي لدى احتفاله بالذهبية، وهو يتمدد على الأرض ووضع إلى جانبه قطعة جبس كتب عليها "الطريق إلى طوكيو 2020" وشطب عام 2020 واستبدلها بـ2021.


وتلك القطعة هي التي جبر بها تامبيري رجله عندما كسر كاحله في العام 2016 في موناكو، وحرم حينها من المشاركة في أولمبياد ريو في البرازيل، وشاهد تلك الألعاب من المدرجات وهو يبكي، ومن هناك بدأت الحكاية مع قطعة الجبس التي لم تفارقه في الأولمبياد الحالي.

 يذكر أن تامبيري (29 عاما)، أصبح أول إيطالي يحرز ذهبية في ألعاب القوى ضمن الألعاب الأولمبية منذ 2008.



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#طوكيو 2020 #أولومبياد طوكيو #تامبيري #جيانماركو تامبيري #الوثب العالي #معتز برشم

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