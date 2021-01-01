  1. الرئيسية
  2. الرياضة

اليويفا مصمم على معاقبة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس متحدياً قرار المحكمة

الإثنين 02 أغسطس 2021 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليويفا مصمم على معاقبة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس متحدياً قرار المحكمة



وكالات / سما /

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عدم الانصياع لقرار محكمة مدريد فيما يتعلق برفع العقوبات على الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، وذلك بحسب ما أكدته صحيفة آس الإسبانية نقلاً عن مصادر بريطانية.

وأصدرت الأندية الثلاث التي ما زالت متمسكة بمشروع السوبر الاوروبي وهي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بياناً رسمياً لقرار المحكمة التجارية 17 في مدريد، والذي فرض على اليويفا إغلاق الملف التأديبي بحق هذه الأندية، ورفع الغرامات والقيود على الأندية التسعة المنسحبة.

كما وجه القاضي أمراً لليويفا بنشر بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني يتضمن إلغاء جميع العقوبات الاقتصادية الصادرة والمخطط لها بحق أندية دوري السوبر، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يرفض تلبية هذه الأوامر.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن اليويفا ما زال متمسكاً بموقفه تجاه الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، سواء الأندية المنسحبة التي تم تغريمها وفرض عليها قيود اقتصادية، أو الأندية الثلاث الرافضة للانسحاب، والتي يريد إلحاق أشد العقوبات عليها.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لن يرفع راية الاستسلام في معركته ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، حيث أكد مصدر مقرب من داخل اليويفا أن الأمور ستبقى على ما هي عليه.

وأوضح المصدر أن اليويفا يثق تماماً أن قرار المحكمة الأوروبية سينصفها في هذه الحرب، والذي من المفترض أن يصدر في شهر أكتوبر القادم.

#اليويفا #ريال مدريد #برشلونة #يوفنتوس

الأكثر قراءة اليوم

صحافية إسرائيلية توجه أسئلة لوزير الشؤون المدنية الفلسطينية حول لم شمل العائلات

شاهد.. الجماهير الإسرائيلية تهاجم المغربي حكيمي ونجم منتخب الجزائر يدعمه

تفاصيل جديدة ومثيرة .. "حبل غسيل المنزل" كان السبب في كشف مكان اختباء أسامة بن لادن

شاكيد تطالب بإخلاء "الخان الأحمر" وتهدد بعملية عسكرية ضد غزة

"حزب الله" يعطي الأجهزة الأمنية مهلة غير مفتوحة لتسليم المتورطين بأحداث خلدة

واللا: حدث أمني كاد أن يودي بحياة جنود من لواء "جولاني" بالخليل

ما هي أفضليات المروحية الجديدة التي اشترتها اسرائيل من الولايات المتحدة؟

الأخبار الرئيسية

الرجوب: يجري الآن إتمام خطوات حل الأزمة في الخليل بأخذ عطوة عشائرية "لن تكون بديلاً عن القانون"

وزيرة الصحة :وفاتان و111 إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 حالة تعاف في فلسطين

اشتية

اشتية في مستهل جلسة الحكومة يتحدث حول المنحة القطرية ونتائج الثانوية العامة وأحداث الخليل

التربية والتعليم تكشف عن توقيت إعلان نتائج الثانوية العامة (رابط النتائج)

عاروري

رسميًا .. حماس تعلن انتهاء انتخاباتها الداخلية بإعادة انتخاب هنية والعاروري

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية