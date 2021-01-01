اليويفا مصمم على معاقبة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس متحدياً قرار المحكمة

وكالات / سما /

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عدم الانصياع لقرار محكمة مدريد فيما يتعلق برفع العقوبات على الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، وذلك بحسب ما أكدته صحيفة آس الإسبانية نقلاً عن مصادر بريطانية.

وأصدرت الأندية الثلاث التي ما زالت متمسكة بمشروع السوبر الاوروبي وهي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بياناً رسمياً لقرار المحكمة التجارية 17 في مدريد، والذي فرض على اليويفا إغلاق الملف التأديبي بحق هذه الأندية، ورفع الغرامات والقيود على الأندية التسعة المنسحبة.

كما وجه القاضي أمراً لليويفا بنشر بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني يتضمن إلغاء جميع العقوبات الاقتصادية الصادرة والمخطط لها بحق أندية دوري السوبر، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يرفض تلبية هذه الأوامر.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن اليويفا ما زال متمسكاً بموقفه تجاه الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، سواء الأندية المنسحبة التي تم تغريمها وفرض عليها قيود اقتصادية، أو الأندية الثلاث الرافضة للانسحاب، والتي يريد إلحاق أشد العقوبات عليها.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لن يرفع راية الاستسلام في معركته ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، حيث أكد مصدر مقرب من داخل اليويفا أن الأمور ستبقى على ما هي عليه.

وأوضح المصدر أن اليويفا يثق تماماً أن قرار المحكمة الأوروبية سينصفها في هذه الحرب، والذي من المفترض أن يصدر في شهر أكتوبر القادم.