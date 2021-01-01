  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

الفتاة الأكثر مرونة بالعالم - تفاصيل

الإثنين 02 أغسطس 2021 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفتاة الأكثر مرونة بالعالم - تفاصيل



وكالات / سما /

وثق فيلم وثائقي جديد دور فتاة مراهقة تعرف باسم "الفتاة الأكثر مرونة في العالم"  في تعامل مع مشكلات صحة أطفال المدارس والسمنة.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"، سافرت “ ليبرتي باروس"، 13 عامًا ، حول العالم لتستعرض قدرتها على الانحناء ولف جسدها بجميع أنواع الأشكال.

ومع ذلك ، تضع الفتاة  البريطانية الاكثر مرونة بالعالم  تركيزها الآن إلى قضية أقرب تهم المجتمع البريطاني.

تتعاون الفتاة المراهقة مع الشيف الشهير عمر اللبهوي لتصوير الفيلم الوثائقي لها توثق فيها دورها في مساعدة الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية خاصة السمنة من خلال تشجيعهم على تحسين صحتهم.

قال والد الفتاة المراهقة رام: "تم التواصل مع ليبرتي لإنشاء هذا الفيلم الوثائقي حول قضية تهتم بها وهي تحسين صحة الأطفال في المدارس كوسيلة لمكافحة السمنة والقضايا المتعلقة بالصحة وبناء مجتمع نابض بالحياة، وذلك لكون  المواطنون قادرون على التعبير عن أنفسهم والمضي قدمًا في عالم ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما بعد الجائحة".

يتم تقديم هذا المشروع كمسلسل تلفزيوني في قالب جيمي أوليفر في المدارس مع التركيز على الحركة لتحسين الصحة وإدخال الحركة في الدروس بدلاً من الوقوع في كرسي أو على سجادة ".

وحول المشروع مع الشيف الإسباني الذي يتخذ من لندن مقراً له  قال والد الفتاة المراهقة ، "انه تم تصوير ليبرتي على أنها الشخص الأكثر مرونة في العالم ، وهو فيلم وثائقي صغير في مطعم  الشيف الإسباني في لندن والذي ظهر فيه ، يحث فيه الاطفال على تحسين صحتهم".

#فتاة #أطفال #مراهقة

الأكثر قراءة اليوم

صحافية إسرائيلية توجه أسئلة لوزير الشؤون المدنية الفلسطينية حول لم شمل العائلات

قيادي بفتح: الملف الداخلي خلط الحابل بالنابل ولا يوجد قرار من الرئيس بإجراء أي تعديلات حكومية

"إسرائيل" توافق على دخول 15 ألف عامل فلسطيني للعمل.. وغانتس يعلق

تفاصيل جديدة ومثيرة .. "حبل غسيل المنزل" كان السبب في كشف مكان اختباء أسامة بن لادن

شاكيد تطالب بإخلاء "الخان الأحمر" وتهدد بعملية عسكرية ضد غزة

شاهد.. الجماهير الإسرائيلية تهاجم المغربي حكيمي ونجم منتخب الجزائر يدعمه

"حزب الله" يعطي الأجهزة الأمنية مهلة غير مفتوحة لتسليم المتورطين بأحداث خلدة

الأخبار الرئيسية

الرجوب: يجري الآن إتمام خطوات حل الأزمة في الخليل بأخذ عطوة عشائرية "لن تكون بديلاً عن القانون"

وزيرة الصحة :وفاتان و111 إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 حالة تعاف في فلسطين

اشتية

اشتية في مستهل جلسة الحكومة يتحدث حول المنحة القطرية ونتائج الثانوية العامة وأحداث الخليل

التربية والتعليم تكشف عن توقيت إعلان نتائج الثانوية العامة (رابط النتائج)

عاروري

رسميًا .. حماس تعلن انتهاء انتخاباتها الداخلية بإعادة انتخاب هنية والعاروري

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية