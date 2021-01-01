الفتاة الأكثر مرونة بالعالم - تفاصيل

وكالات / سما /

وثق فيلم وثائقي جديد دور فتاة مراهقة تعرف باسم "الفتاة الأكثر مرونة في العالم" في تعامل مع مشكلات صحة أطفال المدارس والسمنة.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"، سافرت “ ليبرتي باروس"، 13 عامًا ، حول العالم لتستعرض قدرتها على الانحناء ولف جسدها بجميع أنواع الأشكال.

ومع ذلك ، تضع الفتاة البريطانية الاكثر مرونة بالعالم تركيزها الآن إلى قضية أقرب تهم المجتمع البريطاني.

تتعاون الفتاة المراهقة مع الشيف الشهير عمر اللبهوي لتصوير الفيلم الوثائقي لها توثق فيها دورها في مساعدة الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية خاصة السمنة من خلال تشجيعهم على تحسين صحتهم.

قال والد الفتاة المراهقة رام: "تم التواصل مع ليبرتي لإنشاء هذا الفيلم الوثائقي حول قضية تهتم بها وهي تحسين صحة الأطفال في المدارس كوسيلة لمكافحة السمنة والقضايا المتعلقة بالصحة وبناء مجتمع نابض بالحياة، وذلك لكون المواطنون قادرون على التعبير عن أنفسهم والمضي قدمًا في عالم ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما بعد الجائحة".

يتم تقديم هذا المشروع كمسلسل تلفزيوني في قالب جيمي أوليفر في المدارس مع التركيز على الحركة لتحسين الصحة وإدخال الحركة في الدروس بدلاً من الوقوع في كرسي أو على سجادة ".

وحول المشروع مع الشيف الإسباني الذي يتخذ من لندن مقراً له قال والد الفتاة المراهقة ، "انه تم تصوير ليبرتي على أنها الشخص الأكثر مرونة في العالم ، وهو فيلم وثائقي صغير في مطعم الشيف الإسباني في لندن والذي ظهر فيه ، يحث فيه الاطفال على تحسين صحتهم".