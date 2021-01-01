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غزة: ضبط معمل لتصنيع الألعاب النارية

الإثنين 02 أغسطس 2021 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: ضبط معمل لتصنيع الألعاب النارية



غزة / سما /

 ضبطت مباحث رفح قسم التحري والعمليات في رفح جنوب قطاع غزة، اليوم الإثنين، معملًا لتصنيع الألعاب النارية، منعًا لاستخدامها بشكل مخالف للقانون والنظام العام.

وبحسب بيان للمباحث، فإن ذلك جاء خلال تنظيم حملة على المحلات التجارية والأسواق لضبط المفرقعات والألعاب النارية، قبيل إعلان نتائج الثانوية العامة.

وأوضحت أن قسمي العمليات والتحري يقومان بعمل جولات على المنشآت المتوقع وجود مفرقعات فيها، حيث شملت الحملة متابعة المحلات أو أماكن يتم تصنيع المفرقعات بداخلها.

وأشارت إلى أنه تم ضبط ما يزيد عن (500) قطعة من الألعاب النارية، حيث تم ضبطها وضبط مروجيها وإحالتهم للنيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

#الألعاب النارية #غزة

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