الرجوب: يجري الآن إتمام خطوات حل الأزمة في الخليل بأخذ عطوة عشائرية "لن تكون بديلاً عن القانون"

رام الله / سما /

قال اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه "يجري الآن إتمام خطوات حل الأزمة بين عائلتي الجعبري والعويوي في الخليل بداية بأخذ عطوة عشائرية لن تكون بديلاً عن القانون وإعادة فتح المحال التجارية وعودة الحياة لطبيعتها في المدينة".

وأضاف الرجوب خلال مؤتمر صحفي لمحافظ الخليل واللجنة الرئاسية المكلفة لحل الخلاف بين عائلتي الجعبري والعويوي، يوم الإثنين، إنه "وبناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس سيتم تعزيز قوى الأمن في الخليل وتكثيف انتشارها للحيلولة بحزم وحسم دون أي صدام يؤدي إلى استمرار الفتنة".

وقال الرجوب "استراتيجية عمل اللجنة الرئاسية تعتمد على الدمج بين العرف العشائري وسيادة القانون ولن يكون هناك أي حل يتجاوز القانون او يتجاهل العرف العشائري والدين.

وتابع الرجوب : "بناءاً على ما سمعناه من آل الجعبري والعويوي أبو عيشة هناك التزام لدى الطرفين بشكلٍ مطمئن بأن هذا الخلاف ذاهب نحو الحل".

من جانبه ، قال الشيخ داوود الزير المكلف من قبل الرئيس محمود عباس (أبومازن) برئاسة لجنة لحل ومعالجة الأحداث التي شهدتها الخليل في الأيام الأخيرة:" العطوة غدا الساعة 5 مساء في ديوان آل الجعبري".

وأوضح الزير قائلا : "العطوة ستكون حسب العادات بكل ما يلزم لها من شروط وواجبات، بثقة أن آل الجعبري من أهل العادات".