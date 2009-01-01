كم عدد أبناء رئيس الوزراء البريطاني؟

وكالات / سما /

يتوقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزوجته كاري طفلهما الثاني مع ظهور الأخبار السارة بعد شهرين فقط من إعلان زواجهما. وأكدت كاري البالغة من العمر 33 عامًا، حملها عبر موقع "إنستغرام" قائلة إنها تعرضت للإجهاض في بداية العام وتشعر بأنها "محظوظة للغاية لأنها حامل مرة أخرى" ولكنها أضافت: "لقد شعرت أيضًا وكأنني كيس من الأعصاب". وألمحت كاري إلى أنها ستنجب قبل عيد الميلاد نهاية العام الجاري قائلة إنهما يأملان "في طفل قوس قزح لدينا" في الوقت المناسب لموسم الأعياد.

كم عدد أطفال جونسون؟

يُعتقد أن جونسون هو بالفعل أب لستة أطفال، ما يعني أن الإضافة الجديدة القادمة للأسرة ستكون طفله السابع. وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية فان لارا ليتيس (26 عامًا) هي الطفلة الكبرى للزوجين السابقين وتعمل كاتبة ومذيعة وبعد انتهاء زواج والديها، ورد أنها وصفت والدها بـ “الوغد الأناني” وأعلنت أن والدتها “لن تعود إليه أبدًا”. وأشارت الصحيفة إلى أن ميلو آرثر (24 عامًا) هو ثاني أكبر أطفالهما وأكبر أبناء جونسون، لافتة إلى أنه تخرج من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن عام 2014 ويتحدث العربية والروسية والفرنسية.

وأضافت أن جونسون هو أيضا والد كاسي بيتشيز (22 عامًا) والتي تعمل كاتبة، بعد أن كانت في السابق محررة لمجلة خريجي مدرسة هاي جيت. ولدى جونسون أيضا ابن يدعى ثيودور أبولو البالغ من العمر 20 عامًا وهو أصغر أبناء جونسون وزوجته السابقة ويدرس حاليًا في جامعة كامبريدج. والطفل الخامس لجونسون هي ستيفاني التي ولدت للمستشارة الفنية هيلين ماكنتاير في عام 2009، بعد أن كان الزوجان على علاقة غرامية بينما كان لا يزال متزوجًا من ويلر. ونفى رئيس الوزراء سابقًا كونه والد ستيفاني، فيما كشفت معركة قضائية في عام 2013 أنه سعى للحصول على أمر قضائي لمنع الإبلاغ عن وجودها في وسائل الإعلام.

ومنذ ذلك الحين، اشتهر رئيس الوزراء بتجنب الأسئلة حول عدد الأطفال لديه لكن خلال الحملة الانتخابية في كانون الأول (ديسمبر)، سأله الصحفي نيك فيراري عن عدد الأطفال لديه، وما إذا كان “مشاركًا بشكل كامل في حياتهم”. وفي ذلك الوقت، رد جونسون: “لا أعتقد أن هذا ما تريد الأمة سماعه… الأمة تريد أن تسمع كيف سننفذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”. وأشارت صحيفة “مترو” إلى أن ويلفريد أول طفل لجونسون من زوجته الحالية ولد في نيسان (أبريل) عام 2020 – بعد أقل من شهر من شفائه من فيروس “كورونا”. وقالت الصحيفة: “أعطى الزوجان ابنهما الأول الاسم الأوسط نيكولاس تكريما للطبيبين الدكتور نيك برايس والدكتور نيك هارت ، اللذين أنقذا حياة بوريس بعد أن تم إدخاله إلى العناية المركزة بسبب الفيروس”.