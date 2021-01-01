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سيدة أميركية تحاول دهس زوجها أكثر من مرة!

الإثنين 02 أغسطس 2021 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيدة أميركية تحاول دهس زوجها أكثر من مرة!



غزة / سما /

وثقت كاميرات المراقبة في الولايات المتحدة، مقطع فيديو يظهر امرأة تحاول دهس رجل عدة مرات في منتصف الشارع بسيارتها.

وشوهد الرجل والمرأة ، اللذان ورد أنهما زوجان على مواقع التواصل الاجتماعي، يتجادلان في وسط شارع سكني في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية.

وبين مقطع الفيديو أن الرجل قام بداية بإخراج بعض الأغراض من صندوق السيارة ورميها على الأرض بينما كانت زوجته داخل السيارة.

ومن ثم قررت السيدة دهسه وتحركت للخلف باتجاهه وهو يقف خلف السيارة، في حين أنه نجا من محاولة دهسه الأولى.

هذا وحاولت المرأة عدة مرات دهس زوجها، بينما كان الرجل في كل مرة يراوغها.

وبعد محاولاتها الفاشلة بدهسه، خرجت السيدة وركضت خلف الرجل محاولة ضربه، لكنه تمكن منها ودافع عن نفسه

#دهس #الزوج #امريكا

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