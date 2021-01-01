طالع .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

غزة / سما /
نشرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء.
وفيما يلي نص الإعلان :-
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء
الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء
المتبقي من الحافلة الثانية + الثالثة + الرابعة حتى الرقم (50) من كشف رقم (2021/26).
التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.