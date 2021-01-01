طالع .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء.

وفيما يلي نص الإعلان :-

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء

الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

المتبقي من الحافلة الثانية + الثالثة + الرابعة حتى الرقم (50) من كشف رقم (2021/26).

التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط الكشف