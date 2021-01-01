  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

غوغل تعاقب أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة بإجراء تبدأ تطبيق في 27 سبتمبر

الإثنين 02 أغسطس 2021 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تعاقب أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة بإجراء تبدأ تطبيق في 27 سبتمبر



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "غوغل" الأمريكية قررت معاقبة أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة، بإجراء صارم بدءا من 27 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "غوغل" قررت تعطيل خاصية الدخول إلى كل تطبيقاتها على هواتف "أندرويد" القديمة، بدءا من التاريخ المذكور.

وطالبت "غوغل" كافة أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة، بضرورة تحديث نظام تشغيلهم إلى "أندرويد 3.0" وما هو أحدث حتى يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى كافة تطبيقات "أندرويد".

وسينطبق هذا القرار على كل تطبيقات "أندرويد" الشهيرة مثل بريد "جيميل" وخرائط غوغل ويوتيوب ومتجر غوغل بلاي، وما إلى ذلك من خدمات.

وقالت غوغل في رسالة بريد إلكتروني للعملاء إن هذا القرار كان ضروريا، لحماية خصوصية حسابات المستخدمين.

وأوضحت أن هذا لن يؤثر على الاستخدام اليومي للهواتف، ولكن سيكون من دون إمكانية تسجيل الدخول على تطبيقات "أندرويد" الشهيرة.

#أندرويد #تطبيق #غوغل #هواتف

الأكثر قراءة اليوم

صحافية إسرائيلية توجه أسئلة لوزير الشؤون المدنية الفلسطينية حول لم شمل العائلات

قيادي بفتح: الملف الداخلي خلط الحابل بالنابل ولا يوجد قرار من الرئيس بإجراء أي تعديلات حكومية

"إسرائيل" توافق على دخول 15 ألف عامل فلسطيني للعمل.. وغانتس يعلق

تفاصيل جديدة ومثيرة .. "حبل غسيل المنزل" كان السبب في كشف مكان اختباء أسامة بن لادن

شاكيد تطالب بإخلاء "الخان الأحمر" وتهدد بعملية عسكرية ضد غزة

واللا: حدث أمني كاد أن يودي بحياة جنود من لواء "جولاني" بالخليل

"حزب الله" يعطي الأجهزة الأمنية مهلة غير مفتوحة لتسليم المتورطين بأحداث خلدة

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة :وفاتان و111 إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 حالة تعاف في فلسطين

اشتية

اشتية في مستهل جلسة الحكومة يتحدث حول المنحة القطرية ونتائج الثانوية العامة وأحداث الخليل

التربية والتعليم تكشف عن توقيت إعلان نتائج الثانوية العامة (رابط النتائج)

عاروري

رسميًا .. حماس تعلن انتهاء انتخاباتها الداخلية بإعادة انتخاب هنية والعاروري

القسام توجه رسالة لاسرائيل: لن يتم الحصول على معلومات عن جنودكم دون دفع الثمن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية