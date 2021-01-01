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التربية: نتائج الثانوية العامة في فلسطين تعلن غدا عند العاشرة صباحاً

الإثنين 02 أغسطس 2021 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية: نتائج الثانوية العامة في فلسطين تعلن غدا عند العاشرة صباحاً



رام الله / سما /

 قال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، إن نتائج الثانوية العامة ستعلن يوم غد الثلاثاء عند الساعة العاشرة صباحا، عقب مؤتمر صحفي قصير تعقده الوزارة.

وأضاف في اتصال هاتفي مع "وفـا"، أن النتائج ستعلن من خلال الموقع www.psge.ps، حيث سيتمكن الطالب من معرفة نتيجته وعلاماته في كافة المباحث من خلال إدراج رقم جلوسه بالموقع المذكور، كما يمكنه الحصول على شهادته من مدرسته في اليوم التالي من النتائج.

ولفت عواد إلى أن الطالب سيتمكن من معرفة نتيجة خلال مدة أقصاها ثلاث ثواني من وقت إدخال رقم الجلوس، منوهاً إلى أن الموقع يتمتع بمواصفات عالية ومضمونة.

وتابع: "سيتمكن الطلبة أيضا من معرفة نتائجهم من خلال رابط خصصته الوزارة عبر الفيسبوك حيث يرسل الطالب رقم جلوسه وتصله النتيجة من خلال رسالة إلى الصندوق الوارد، كما أن الوزارة وقعت اتفاقية مع شركتي جوال و أوريدو على إرسال رسائل نصية للناجحين المشتركين بالخدمة لديهم فور إعلان النتائج".

يشار إلى أن 84 ألف طالب وطالبة سجلوا لتقديم امتحانات الثانوية العامة، فيما سيتضح يوم غد العدد الدقيق للذين تقدموا وتغيبوا عن الامتحانات.

#فلسطين الثانوية العامة #نتائج الثانوية العام غزة #الثانوية العامة الضفة

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