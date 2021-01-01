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مستوطنون بحماية الجيش يطردون مزارعو جبل الراس بسلفيت

الإثنين 02 أغسطس 2021 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

قام صباح اليوم،  مستوطنون وتحت تهديد السلاح والكلاب وبحماية الجيش بطرد  مزارعين من منطقة جبل الراس بسلفيت.

وقال المهندس الزراعي ابراهيم بني نمرة أن دورية للجيش حضرت ومعها تراكترون المستوطنين ومنعوا المزارعين من فلاحة أراضيهم وترميمها.

وقال المزارع سلمان اشتية أن مستوطنين اقتحموا منطقة جبل الراس وبحماية قوات من الجيش قاموا بطرد المزارعين وهم يحملون بنادق ام 16, وكلاب بوليسية.

وأوضح اشتية أن المستوطنين ومنذ أربعة أيام وهم يحاولون طردونا تحت تهديد السلاح.

بدوره قال الباحث والخبير بشؤون الاستيطان د. خالد معالي من سلفيت بأن البؤرة الاستيطانية في جبل الراس غرب سلفيت تواصل الزحف والتوسع على حساب اراضي سلفيت وكفل حارس وحارس.

وأوضح معالي أن الحديث يدور عن أكثر  من أربعة آلاف دونم زراعي ومحاجر غنية بالحجر الاحمر النادر وهو ما يتسبب بخسائر تقدر بملايين الدولارات لاصحاب المحاجر لوحدهم.

ولفت معالي أن مدينة سلفيت أصبحت محاطة بالكامل بالاستيطان من الجهتين الشمالية والغربية وأن الاستيطان دمر القطاع الزراعي لمزارعي سلفيت وسيطر على عشرات آلاف الدونمات.

#مستوطنون #سلفيت #جبل الراس

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