الصحة الإسرائيلية: 2144 إصابة بكورونا و13 بلدة مصنفة حمراء

القدس المحتلة / سما /

​شخصت 2144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، في مؤشر لاستمرار تفشي الفيروس والارتفاع المتواصل بالإصابات الخطيرة، بينما تم تصنيف 13 بلدة ضمن القائمة الحمراء، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

ولليوم السابع على التوالي يتم تسجيل أكثر من 2000 إصابة بالفيروس يوميا، وعليه، وسعت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى فحوصات كورونا، وتم، أمس الأحد، أخذ نحو 81 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 2.95% منها موجبة.

وتظهر إحصاءات الوزارة الارتفاع المتواصل في الإصابات التي بحاجة لرعاية طبية، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 385 مصابا بينهم 212 مصابا بحالة خطيرة، و42 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقا للمعطيات، فإن 201 ممن تم تشخيصهم بالأمس بالإصابة بالفيروس ويشكلون 10% من مجمل الإصابات التي شخصت خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تشخيصهم خلال الفحوصات لاكتشاف كورونا التي أجريت لهم بالمطار والمعابر عند عودتهم إلى البلاد.

وتشير المعطيات إلى أن 73 مصابا عادوا من تركيا، 34 مصابا من اليونان، 12 مصابا من أميركا، 11 مصابا من بلغاريا و10 من جورجيا، كما شخصت بعض الإصابات لأشخاص عادوا من قبرص، وبريطانيا، وإسبانيا، والإمارات وأوكرانيا، ومصر، وفرنسا، وإيطاليا.

وفي ظل هذه المعطيات، تواصل صناديق المرضى حملة التطعيم بالجرعة الثالثة التي انطلقت بشكل رسمي، أمس الأحد، وخلال أول يوم حصل 45 ألف على التطعيم بالجرعة الثالثة، فيما تسجل أكثر من 100 ألف ممن هم بجيل 60 عاما وما فوق بصناديق المرضى للحصول على التطعيم.

ومع تفشي الفيروس يتواصل الارتفاع في عدد البلدات المصنفة حمراء، حيث تم إدراج 13 بلدة بالقائمة الحمراء وهي: حتسور، والعفولة، وسخنين، وحريش، وكسرى-سميع، وبات حيفر، وبيسان (بيت شان)، وكريات موتسكين، ونتيفوت، وبات يام، وكفر برا، وأورعكيفا، وكفار يونا، علما أن هناك الكثير من التجمعات السكنية القريبة من المنطقة الحمراء.