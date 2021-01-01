مجموعة بنك فلسطين تستقبل ممثل الإتحاد الأوربي في فلسطين

رام الله / سما /

استقبل وفد من مجموعة بنك فلسطين المالية الممثل التجاري للانحاد الأوربي في فلسطين السيد اورست توكاش والسيدة دانييلا سفيرسيك الملحق الثقافي للمثلية التجارية في الإتحاد الأوروبي. حيث جرى استقبالهم في مبنى الادارة العامة لبنك فلسطين بحضور السيد إحسان شعشاعة، نائب مدير عام البنك الإسلامي العربي، ومجموعة من ممثلي الشركات التابعة لمجموعة بنك فلسطين.

وبحث الجانبات مجموعة من القضايا الإقتصادية، والأوضاع المعيشية لأهالي قطاع غزة، بالإضافة الى الخدمات والتسهيلات المصرفية والاقتصادية التي تقدمها مجموعة بنك فلسطين من خلال فروع بنك فلسطين والبنك الاسلامي العربي وشركة PalPay لعملائهم وللمؤسسات الدولية التي تعمل حالياً على مجموعة من المشاريع التطويرية وإعادة البناء. كما بحث الجانبان برامج الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. وكذلك برنامج استدامة الذي تم اطلاقة مؤخراً من خلال المؤسسات المصرفية العاملة في فلسطين بالشراكة مع سلطة النقد الفلسطينية والإتحاد الأوروبي.

من ناحيته، رحب شعشاعة بالوفد الضيف، مشيراً الى أهمية الشراكة التي كونتها مجموعة بنك فلسطين مع عدد من الشركاء الدوليين في سبيل تعزيز الإقتصاد الوطني، وتنفيذ البرامج التي تساهم في تحسين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

بدوره، عبر السيد اورست عن سعادتة لزيارة مدينة غزة للمرة الأولي واطلاعة على الأوضاع المعيشية للمواطنين الفلسطينيين، وعلى القطاعات الإقتصادية، وسبل المساعدة لتدعيمها وتطويرها بالإضافة الى الدعم المطلوب لها.

وفي نهاية اللقاء، شكر الوفد الضيف مجموعة بنك فلسطين على جهودها وعلى استضافتها للوفد مؤكدين على مواصلة اللقاءات، والتواصل المستمر، من أجل تفعيل المساهمة في تقديم الدعم للقطاعات الإقتصادية المختلفة وتسهيل عمل القطاع الخاص فى ظل الظروف الحالية .