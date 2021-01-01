  1. الرئيسية
  2. الرياضة

هاري كين يتمرد على توتنهام للانضمام للسيتي

الإثنين 02 أغسطس 2021 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هاري كين يتمرد على توتنهام للانضمام للسيتي



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إنجليزية، عن مستجدات تتعلق بمستقبل الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

وزعمت تقارير صحافية منذ مطلع الصيف الحالي أن كين أبلغ إدارة توتنهام برغبته في الرحيل في "الميركاتو" الحالي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، فإن اللاعب سيجري محادثات مع مسؤولي توتنهام خلال الأسبوع المقبل، لتأكيد رغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي.

وأشارت "سكاي سبورتس", إلى أن مانشستر سيتي مصمم على التعاقد مع كين، لكنه ليس مستعدا لدفع 160 مليون جنيه إسترليني التي طلبتها إدارة توتنهام.

وأوضحت أن زملاء كين يتوقعون أن يرفض المهاجم الإنجليزي العودة إلى تدريبات توتنهام خلال فترة الإعداد، من أجل الضغط على إدارة سبيرز.

#هاري كين #توتنهام #مانشستر سيتي

الأكثر قراءة اليوم

صحافية إسرائيلية توجه أسئلة لوزير الشؤون المدنية الفلسطينية حول لم شمل العائلات

قيادي بفتح: الملف الداخلي خلط الحابل بالنابل ولا يوجد قرار من الرئيس بإجراء أي تعديلات حكومية

"إسرائيل" توافق على دخول 15 ألف عامل فلسطيني للعمل.. وغانتس يعلق

شاكيد تطالب بإخلاء "الخان الأحمر" وتهدد بعملية عسكرية ضد غزة

خريشة: عزام الاحمد شارك في مؤتمر للمعارضة الايرانية وأعلن تضامن السلطة معها ضد طهران

تفاصيل جديدة ومثيرة .. "حبل غسيل المنزل" كان السبب في كشف مكان اختباء أسامة بن لادن

واللا: حدث أمني كاد أن يودي بحياة جنود من لواء "جولاني" بالخليل

الأخبار الرئيسية

اشتية

اشتية في مستهل جلسة الحكومة يتحدث حول المنحة القطرية ونتائج الثانوية العامة وأحداث الخليل

التربية والتعليم تكشف عن توقيت إعلان نتائج الثانوية العامة (رابط النتائج)

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

عاروري

رسميًا .. حماس تعلن انتهاء انتخاباتها الداخلية بإعادة انتخاب هنية والعاروري

القسام توجه رسالة لاسرائيل: لن يتم الحصول على معلومات عن جنودكم دون دفع الثمن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية