هاري كين يتمرد على توتنهام للانضمام للسيتي

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إنجليزية، عن مستجدات تتعلق بمستقبل الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

وزعمت تقارير صحافية منذ مطلع الصيف الحالي أن كين أبلغ إدارة توتنهام برغبته في الرحيل في "الميركاتو" الحالي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، فإن اللاعب سيجري محادثات مع مسؤولي توتنهام خلال الأسبوع المقبل، لتأكيد رغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي.

وأشارت "سكاي سبورتس", إلى أن مانشستر سيتي مصمم على التعاقد مع كين، لكنه ليس مستعدا لدفع 160 مليون جنيه إسترليني التي طلبتها إدارة توتنهام.

وأوضحت أن زملاء كين يتوقعون أن يرفض المهاجم الإنجليزي العودة إلى تدريبات توتنهام خلال فترة الإعداد، من أجل الضغط على إدارة سبيرز.