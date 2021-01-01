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نجم برشلونة يغادر المعسكر لإنهاء إجراءات رحيله لفريقه الجديد

الإثنين 02 أغسطس 2021 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجم برشلونة يغادر المعسكر لإنهاء إجراءات رحيله لفريقه الجديد



وكالات / سما /

غادر نجم برشلونة الشاب، أليكس كويادو، معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد والمقام حالياً في ألمانيا، من أجل إنهاء إجراءات رحيله لفريقه الجديد، حسبما أعلن النادي الكتالوني في بيان رسمي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الوجهة المقبلة لكويادو ستكون في الدوري البلجيكي رفقة فريق بروج، الذي سيعطي اللاعب الشاب الفرصة لخوض مباريات دوري ابطال أوروبا بالموسم الجديد.

واختار اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً بروج ليكون فريقه القادم بنظام الإعارة من البارسا، ما يسمح له بالحصول على الدقائق الكافية لإثبات قيمته وجودته، مع العودة من جديد للكامب نو في الموسم المقبل.

ويعتبر الفريق البلجيكي وجهة جيدة للاعب البارسا الموهوب لإظهار قوته والحصول على الخبرة مع الفريق الأول ثم العودة من جديد للبارسا.

كويادو أعلن بوضوح في نهاية مشواره داخل قطاع الشباب النادي، أنه سيستمر في النادي فقط حال حصوله على فرص مع الفريق الأول، لكن المدرب الهولندي رونالد كومان يخرجه من حساباته ما جعله يتجه لخوض تحدياً جديداً في مشواره الكروي لمواصلة النمو والتطور.

وكان كويادو قد جدد عقده مع برشلونة في آخر مارس الماضي ما يجعله بشكل تلقائي لاعب في الفريق الأول بداية من موسم 2021 -2022.

#برشلونة

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