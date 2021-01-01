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ريال مدريد يتجه لصفقة غير متوقعة حال فشل ضم مبابي

الإثنين 02 أغسطس 2021 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يتجه لصفقة غير متوقعة حال فشل ضم مبابي



وكالات / سما /

يتجه نادي ريال مدريد الإسباني لحسم صفقة غير متوقعة حال فشل سعيه في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرصد الريال في المقام الأول التعاقد مع مبابي ليكون الجالاكتيكوس القادم في مدريد، لكن إن لم ينجح في حسم الأمور هذا الصيف، سيغير بوصلته صوب ترميم خط الدفاع بالتعاقد مع باو توريس من فياريال.

تقارير صحفية إنجليزية أفادت بأن اسم توريس عاد ليتواجد من جديد في مدار الريال، بالرغم من تأكيد الصحافة الإسبانية في الأيام الماضية على عدم وجود نية لفلورنتينو بيريز ورجاله في التعاقد مع مدافع جديد لتعويض رحيل الثنائي سيرجيو راموس ورافاييل فاران لباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي على الترتيب.

وأشارت التقارير التي أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن الريال لم ينس قلب دفاع فياريال، توريس، وسيتحرك للتعاقد معه هذا الصيف، لو لم تصل صفقة مبابي لطريق النور.

ويرتبط توريس البالغ من العمر 24 عاماً بعقد مع فياريال تصل قيمة كسره على 65 مليون يورو، لكن الريال لا ينوي دفع هذا المبلغ وقد يتفاوض مع الغواصات الصفراء على سعر يناطح 50 مليون يورو.

#كيليان مبابي #مبابي #ريال مدريد

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