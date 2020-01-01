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فيديو.. ليل يُتوج بكأس السوبر الفرنسي على حساب باريس سان جيرمان

الإثنين 02 أغسطس 2021 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليل يُتوج بكأس السوبر الفرنسي على حساب باريس سان جيرمان



وكالات / سما /

توج فريق ليل لكرة القدم ببطولة كأس السوبر الفرنسي، أمس الأحد، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف نظيف.

جاء هدف المباراة الوحيد بتسديدة صاروخية عن طريق تشيكا في الدقيقة 45 لم يستطع كيلور نافاس حارس سان جيرمان التصدي لها، ليكون السوبر الفرنسي هو التفوق الثاني لفريق ليل على سان جيرمان، بعدما توج ليل بلقب الدوري الفرنسي قبل عدة شهور على حساب عملاق العاصمة الفرنسية.

وغاب عن باريس سان جيرمان الكثير من نجومه على رأسهم نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، لحصولهما على إجازة بعد المشاركة في بطولتي كوبا أمريكا ويورو 2020، كما لم يشارك الثنائي جيانلويجي دوناروما حارس المرمى وسيرجيو راموس نجم الدفاع، المنضم حديثا لصفوف الفريق الباريسي في المباراة.

#ليل الفرنسي #باريس سان جيرمان #كأس السوبر الفرنسي

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