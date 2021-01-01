"كورونا" عالميا: 4 ملايين و241 ألف وفاة و199 مليونا و28 ألف إصابة

وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 241 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 199 مليوناً وما يقارب من 28 ألف اصابة، تعافى منهم 179 مليونا ونحو 638 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 466 ألفا و58 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,348 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت يوم الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا (1,604 وفيات)، وروسيا (789 وفاة)، والمكسيك (450 وفاة)، والبرازيل (449 وفاة)، والهند (424 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (40,784 إصابة)، وايران (32,511 إصابة)، واندونيسيا (30,738 إصابة)، وبريطانيا (24,470 إصابة)، وروسيا (22,804 إصابات).

ورغم تراجعها خلال الفترة الماضية، عن تسجيل اصابات ووفيات يومية بأعداد مرتفعة، ما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (629,380 وفاة)، والبرازيل (556,886 وفاة)، والهند (424,808 وفيات)، والمكسيك (241,034 وفاة)، والبيرو (196,438 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (35,768,924 إصابة)، والهند (31,695,958 إصابة)، والبرازيل (19,938,358 إصابة)، وروسيا (6,288,677 إصابة)، وفرنسا (6,146,619 إصابة).