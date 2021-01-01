رام الله / سما /

ركزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الاثنين، على تجريف المستوطنين أراضي بالأغوار الشمالية، وتسارع عمليات البناء الاستيطاني على أراضي جالود جنوب نابلس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

بتوجيهات من الرئيس: سفارتنا بالقاهرة و"شؤون اللاجئين" توزعان مساعدات طارئة على العائلات الفلسطينية القادمة من سوريا

العالول يقدم واجب العزاء بشهيدي بيت أمر

الرئيس يمنح القنصل العام السويدي وسام نجمة القدس

الخارجية تنعى المستشار أول أحمد ثابت سهيل

توالي ارتفاع درجات الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

بؤرة استيطانية تحيل بيت دجن إلى جحيم

المفتي يحذر من الأقلية المتربصة التي تحاول إشعال الفتنة

الأسير "موفق العروق" سبعيني من يافة الناصر يصارع من أجل البقاء

3 وفيات و111 إصابة بكورونا و111 حالة تعافٍ

فتح في لبنان تعقد مؤتمر الإقليم الخامس

"القدس":

اعتداءات في الخضر وتجريف بالأغوار وتسارع البناء الاستيطاني في جالود

مسؤول في أونروا يحذر من تأخر إعادة إعمار غزة بسبب عدم توفر المواد الخام

الوثائق الأردنية: احتلال القدس عطل نقل الأراضي في الشيخ جراح لملكية الفلسطينيين

صحيفة: بوادر تمرد بالليكود ضد نتنياهو

شاكيد: يجب إخلاء الخان الأحمر ولن نتردد بتنفيذ عملية ضد غزة

قاضٍ أميركي يحكم بإخفاء معلومات المتضامنين مع فلسطين عن منظمة إسرائيلية

النيابة الإسرائيلية تطالب المحكمة العليا بتجاهل التحقيق حول استشهاد أبو القيعان

3 وفيات و11 إصابة بكورونا في الضفة والقطاع

"الأيام":

اليوم.. النظر بالتماسات 4 عائلات من الشيخ جراح

وثائق أردنية: احتلال القدس عطل نقل الأراضي للفلسطينيين

مستوطنون يجرفون أراضي بالأغوار الشمالية وتسارع عمليات البناء الاستيطاني على أراضي جالود

إسرائيل تواصل التحريض، وإيران تنفي علاقتها بمهاجمة الناقلة في بحر العرب

قلق في قطاع غزة من دخول موجة جديدة من فيروس كورونا

مستوطن يستولي على سلاح جندي ويطلق النار خلال مواجهات بالخليل

"كورونا": 3 وفيات، و111 إصابة

"معاريف": بوادر تمرد في حزب الليكود ضد نتنياهو