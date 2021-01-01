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نقل الغنوشي لمستشفى عسكري

الإثنين 02 أغسطس 2021 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقل الغنوشي لمستشفى عسكري



وكالات

قال مستشاران لراشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة الإسلامي، إن الغنوشي نقل لمستشفى عسكري، امس الأحد.

وأصيب الغنوشي (80 عاما) بفيروس كورونا الشهر الماضي، وقضى أسبوعا في المستشفى العسكري، وفقا لرويترز.

ولم يوضح المستشاران المشكلة الصحية التي يعاني منها الغنوشي (80 عاما) الذي دخل مستشفى لمدة أسبوع الشهر الماضي للعلاج من فيروس كورونا.

وقال أحد المستشارين "بعد ساعات في المستشفى العسكري، عاد الغنوشي إلى بيته وهو بخير الآن".

ومساء  السبت، قالت حركة النهضة إن رئيسها الغنوشي نقل إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية، ثم غادرها بعد تلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن يوم الأحد الماضي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة جميع نوابه، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.

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