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شاهد.. الجماهير الإسرائيلية تهاجم المغربي حكيمي ونجم منتخب الجزائر يدعمه

الإثنين 02 أغسطس 2021 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. الجماهير الإسرائيلية تهاجم المغربي حكيمي ونجم منتخب الجزائر يدعمه



وكالات

تعرض مدافع باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، لهجوم من الجماهير الإسرائيلية، التي تابعت من المدرجات مباراة سان جيرمان وليل، أمس الأحد، في نهائي كأس السوبر الفرنسي.

وأطلقت الجماهير الإسرائيلية، صيحات وصافرات استهجان ضد حكيمي مع كل كرة يلمسها خلال المباراة التي استضافها ملعب "بلومفيلد" في تل أبيب، وذلك بسبب دعم النجم المغربي للقضية الفلسطينية.

ولم ينتظر نجم منتخب الجزائر ونادي ميلان، إسماعيل بناصر، نهاية المباراة، ليظهر دعمه لحكيمي، حيث نشر عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام"، صورة لحكيمي، وأرفقها برموز تدل على مساندته وتضامنه مع المدافع الدولي المغربي.

وكان حكيمي، نشر في مايو الماضي عبر حسابه في موقع "تويتر"، تغريدة أظهر من خلالها دعمه لفلسطين.

تجدر الإشارة إلى أن ليل توج بلقب السوبر الفرنسي على حساب سان جيرمان، بعد فوزه عليه بهدف دون رد.

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