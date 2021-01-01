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العمل الزراعي بغزة يرصد 15 انتهاكا من قبل قوات الاحتلال بحق الصيادين خلال يونيو

الإثنين 02 أغسطس 2021 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

رصدت دائرة الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي ومن خلال لجان الصيادين التابعة لها 15 انتهاكا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين أثناء عملهم داخل البحر، وذلك من خلال عمليات إطلاق النار اليومية المتكررة وإطلاق القذائف باتجاه المراكب المبحرة والراسية بالإضافة الى ضخ المياه العادمة بهدف اغراق هذه المراكب وتدمير شباك الصيادين وغيرها من الاعتداءات التي تعمل على الحاق الأذى بالصيادين ومنعهم من دخول البحر، وممارسة مهنتهم في الوصول الى مصدر رزقهم الوحيد.

وأهم ما نتج عن هذه الانتهاكات الممارسة بحقهم هو فقدان 12 قطعة شبك لصيادين من عائلة النجار نتيجة الاعتداءات المتكررة عليهم غرب رفح، وقد أعلنت ايضا قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذا الشهر عن توسيع مساحة الصيد لتصل الى 9 ميل من غزة وحتى رفح لتبقى المساحة اقل مما كانت عليه قبل العدوان الأخير على قطاع غزة والذي استمر على مدار11 يوما.

والجدير ذكره أن اتحاد لجان العمل الزراعي يسعى دائما لتوثيق كافة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين، بهدف فضح هذه الجرائم أمام المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية، وحثهم على مواجهة هذه التعديات التي تمارس بحق أبناء شعبنا دون حسيب ورقيب، ونقل المشهد الحقيقي لهذه الممارسات لتعتلي المنصات الدولية، بهدف الدفاع عن حقوق الصيادين.

#العمل الزراعي #الاحتلال #الصيادين

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