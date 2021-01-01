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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الإثنين 02 أغسطس 2021 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، تسجيل حالتي وفاة و72 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في آخر 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 557 فحصًا مخبريًا.

وذكرت أنه تم تسجيل 98 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 116668، بينهم 1005 حالات نشطة، و114563 حالة تعافٍ و1100 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 58، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 43.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 336300 جرعة، فيما تلقى اللقاح 107092.

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