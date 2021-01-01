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زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين في بحر غزة

الإثنين 02 أغسطس 2021 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين في بحر غزة



غزة / سما /

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الصيادين والمزارعين بالرصاص في بحر مدينة غزة، وفي الأراضي الزراعية الحدودية شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة بالرصاص، وفتحت عليها خراطيم المياه، ما أدى إلى تضرر مركب صيد على الأقل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، ما اضطرهم للمغادرة.

وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية بمحيط موقع ملكة شرق مدينة غزة النار صوب مجموعة من المزارعين، وهم في أراضيهم الزراعية، وتحديدا في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، وأجبرتهم على مغادرتها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد يوميا استهداف الصيادين في بحر غزة، والمزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، والزراعة.

#زوارق الاحتلال #الصيادين #غزة

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