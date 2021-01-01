  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من الخليل

الإثنين 02 أغسطس 2021 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبد الباسط حازم الجعبري، ومحمد جميل ياقين الجعبري من مدينة الخليل، والشاب أحمد شريف زيادات من بلدة بني نعيم شرقا، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وبني نعيم، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

#الخليل #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول رفيع في السُلطة يتحدث عن أزمة رواتب شهر يوليو ..

قيادي بفتح: الملف الداخلي خلط الحابل بالنابل ولا يوجد قرار من الرئيس بإجراء أي تعديلات حكومية

"إسرائيل" توافق على دخول 15 ألف عامل فلسطيني للعمل.. وغانتس يعلق

شاكيد تطالب بإخلاء "الخان الأحمر" وتهدد بعملية عسكرية ضد غزة

خريشة: عزام الاحمد شارك في مؤتمر للمعارضة الايرانية وأعلن تضامن السلطة معها ضد طهران

مدير المعابر يكشف ما سيتم إدخاله غدا عبر معبر كرم أبو سالم

محدث: حماس تجدد انتخاب هنية رئيسًا لها والعاروري نائباً للرئيس لدورة جديدة

الأخبار الرئيسية

عاروري

رسميًا .. حماس تعلن انتهاء انتخاباتها الداخلية بإعادة انتخاب هنية والعاروري

القسام توجه رسالة لاسرائيل: لن يتم الحصول على معلومات عن جنودكم دون دفع الثمن

بلينكن

واشنطن تعلق على استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل عمان..

حسين الشيخ

صحافية إسرائيلية توجه أسئلة لوزير الشؤون المدنية الفلسطينية حول لم شمل العائلات

بينت

هآرتس: المواجهة المحتدمة مع إيران كفيلة بأن تملي ردا إسرائيليا حادا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية