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حالة الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة

الإثنين 02 أغسطس 2021 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة



غزة / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية "سيبقى الجو حاراً إلى شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج ".

هذه الليلة: يكون الجو حارا ً نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء: يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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