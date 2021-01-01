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الجامعة العربية تدعو جمهورية تشيك إلى مراجعة بعض مواقفها من الحقوق الفلسطينية

الأحد 01 أغسطس 2021 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تدعو جمهورية تشيك إلى مراجعة بعض مواقفها من الحقوق الفلسطينية



القاهرة /سما/

 دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ جمهورية تشيك إلى مراجعة بعض مواقفها الأخيرة والتي اتسمت بالانحياز للطرف الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية المؤيدة بالقانون الدولي.

وقال أبو الغيط خلال استقباله في مقر الجامعة العربية، وزير خارجية تشيك جاكوب كولهانيك، اليوم الأحد، إنه من الضروري الحفاظ على فرص حل الدولتين.

واستعرض موقف الجامعة العربية من بعض المواقف التي اتخذتها جمهورية تشيك من القضية الفلسطينية سواء في إطار الأمم المتحدة أو خارجه، والتي ينظر الجانب الفلسطيني والعربي اليها باعتبار أن من شأنها الإضرار بالحقوق الفلسطينية أو النيل من مكانة القدس ووضعيتها القانونية كأرض تحت الاحتلال، في إشارة الي إقدام تشيك على افتتاح مكتب دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة.

وأشاد الأمين العام بعلاقات الصداقة التاريخية بين جمهورية تشيك ودول المنطقة العربية عموما، وهي علاقات تمتد منذ سنوات طويلة وتغطي شبكة كبيرة من المصالح المشتركة بين الجانبين.

من جانبه، أوضح الوزير التشيكي موقف بلاده المتضمن احترام أسس حل الدولتين، حيث تم الاتفاق على استمرار الحوار بين الطرفين في هذا الموضوع.

#الجامعة العربية #التشيك #القضية الفلسطينية

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