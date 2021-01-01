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خبير أمريكي يحذر من حرب نووية خارجة عن السيطرة

الأحد 01 أغسطس 2021 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبير أمريكي يحذر من حرب نووية خارجة عن السيطرة



واشنطن /سما/

أكد مدير سياسة نزع السلاح وتقليل التهديد في الرابطة الأمريكية للحد من الأسلحة كينغستون راف، أن سباق التسلح النووي بين القوى العظمى يهدد البشرية بصراع عسكري خارج عن السيطرة.

وقال لصحيفة "ذي صن"، إنه "لا يوجد الآن سباق تسلح على غرار الحرب الباردة، عندما أنتج الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة عشرات الآلاف من الأسلحة الذرية".

وأضاف: "نشهد جولة جديدة من التنافس النووي بين القوى الكبرى، قد تصبح في المستقبل القريب أكبر وأكثر خطورة إذا لم نتخذ خطوات لمنع ذلك".

وحذر راف من أن "السباق النووي يشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها".

وشدد على أن "هذا يثير مخاوف تصعيد الصراع إلى المستوى النووي، ومخاوف بشأن الثقة التي لا أساس لها للقوى الكبرى بأن الصراع النووي يمكن تقييده أو السيطرة عليه".

وختم بأن "التنافس بين القوى العظمى يتطور وأن الأطراف، استجابة لتصرفات أحد المنافسين، تختار زيادة حجم ترسانتها وتنوعها وقدراتها".

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