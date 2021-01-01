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الاحتلال يصدر أحكامًا وتمديدات وإفراجات بحق عدد من الأسرى

الأحد 01 أغسطس 2021 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصدر أحكامًا وتمديدات وإفراجات بحق عدد من الأسرى



رام الله / سما /

 أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية اليوم الأحد، أحكامًا بحق عدد من الأسرى، ومددت اعتقال عدد آخر، بينما أصدرت سلطات الاحتلال إفراجات بحق عدد آخر من الأسرى.

وأصدرت محاكم الاحتلال حكمًا بحق الأسير محمود عوده عريقات من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس بالسجن الفعلي لمدة 14 شهراً، إضافة الى غرامة مالية بقيمة 3000 شيكل.

كما أصدرت محاكم الاحتلال حكمًا بحق الأسير مهدي عبد الله عديلي من نابلس بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 8 آلاف شيقل، كما أصدرت حكمًا بحق الأسير عماد جمال خليل من جنين بالسجن الفعلي لمدة عام.

ومددت محاكم الاحتلال اعتقال الأسير المقدسي حاتم عقل من بلدة سلوان جنوب القدس حتى يوم الخميس المقبل، والأسير فراس أشرف عبد المعطي من رام الله لمدة شهر، والأسير علاء زياد خلدون من جنين لمدة شهرين.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير إبراهيم عرابي من قلقيلية بعد قضاء 26 شهراً في سجون الاحتلال، والأسير حسام محمود الحاج حسن قباط من قلقيلية بعد قضاء 18 شهراً، والأسير أحمد نوح هريش من بيتونيا بعد اعتقال دام 12 شهرًا، والأسير إبراهيم العروج من بيت لحم بعد اعتقال استمر 6 أعوام، علماً أن الاحتلال أجل الإفراج عنه لمدة أسبوعين.

#محاكم الاحتلال العسكرية #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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