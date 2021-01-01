مستوطن يستولي على سلاح جندي إسرائيلي ويطلق النار خلال مواجهات جنوب الخليل

القدس المحتلة / سما /

نشرت منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر مستوطنًا وهو يطلق النار من سلاح عسكري خلال مواجهات في منطقة جنوب جبال الخليل الشهر الماضي.

ونقلت قناة “ريشت كان” العبرية، عن منظمة “بتسيلم” أن المستوطن وصل إلى المكان في عربة عسكرية مع الجنود، ولم يبلغ عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين نتيجة إطلاق النار من المستوطن.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “إن مواجهات وقعت بين مستوطنين وفلسطينيين في المنطقة، وخلال ذلك تم تبادل رشق بالحجارة وإطلاق ألعاب نارية، فيما أخذ جندي، مستوطنًا إلى داخل الجيب العسكري لإيصالهم للمنطقة، وحين وصلوا تم إلقاء الحجارة على الجيب، وردًا على ذلك أخذ المستوطن سلاح الجندي وأطلق النار في الهواء دون إصابات”. وفق زعمه.