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قناة عبرية: حماس تضاعف جهودها لتنفيذ عمليات عسكرية في الضفة الغربية

الأحد 01 أغسطس 2021 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: حماس تضاعف جهودها لتنفيذ عمليات عسكرية في الضفة الغربية



القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر إعلامية عبرية الليلة الماضية ان حركة حماس في قطاع غزة ضاعفت خلال العام الاخير من جهودها سعياً لتنفيذ عمليات عسكرية في الضفة الغربية.

وذكرت قناة "كان11" العبرية أن أحد نشطاء حماس البارزين في توجه العمليات من قطاع غزة هو الاسير المحرر في صفقة شاليط "عبد الله عرار" حيث تواصل خلال العام الاخير مع العشرات من الفلسطينيين في الضفة في مسعى لتجنيدهم للعمليات ضد الاحتلال باسم تنظيم حماس.

وذكرت القناة ان عرار كان من خاطفي المستوطن "ساسون نوريئيل" في العام 2005 والذي تم قتله بعدها بيد أحد رفاق "عرار" ، حيث يعمل الاخير – حسب القناة –  خلال النصف عام الاخير على التواصل الهاتفي او عبر الانترنت وشبكات التواصل على التواصل مع قرابة 60 فلسطيني بهذا الخصوص ، كما رفع في الشهرين الاخيرين من وتيرة محاولاته ونجح بتجنيد نشطاء للعمليات في بعض الحالات.

وبينت القناة ان أمن الاحتلال اعتقل مؤخراً 5 فلسطينيين تم تجنيدهم على يد "عرار" ، ثلاثة منهم من جنين واثنان من نابلس وبيت لحم.

وقالت القناة إن "عرار" يرسل للنشطاء توجيهات مفصلة بكيفية تنفيذ العمليات وكيفية اعداد العبوات من تعليمات المواد وحتى الجرعة الدقيقة وأين بالإمكان شراء المواد ، بينما يتم ربطهم مع خبراء في المتفجرات ويتم توجيههم بالبحث عن اهداف لتنفيذ العمليات.

#حركة حماس #الضفة الغربية #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #عمليات عسكرية

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