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دائرة السياحة في دبي تتعاقد مع شركة اسرائيلية لتمثيلها في اسرائيل

الأحد 01 أغسطس 2021 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
دائرة السياحة في دبي تتعاقد مع شركة اسرائيلية لتمثيلها في اسرائيل



القدس المحتلة /سما/

اختيرت شركة "تال للطيران" السياحية الاسرائيلية ممثلة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في الاسرائيل وستعمل على تطوير وتوسيع السياحة من اسرائيل الى دبي، في اطار الاتفاق الموقع خلال الايام الاخيرة بين الجانبين، ستعزز الشركة مكانة دبي السياحية بين زبائنها، وكلاء السفر ومنظمو الرحلات بهدف عرض مجموعة مختارة من عروض العطلات الى دبي. 

وذكر البيان الخاص الذي نشر صباح اليوم ان شركة "تال للطيران" ستوسع عدد الامكانيات السياحية المتاحة في دبي وستموضع دبي كمدينة عالمية تستقبل جميع السياح من انحاء العالم ومن اسرائيل. 

وأضاف البيان ان "الشركة ستعمل على استعراض مجموعة واسعة من مواقع الجذب السياحية والفعاليات في دبي: من بينها مراكز تسوق مختلفة، فنادق ومرافق اقامة، ثقافة وفن تراثي، تسلية للعائلات، فن الطهي والشواطئ، الطبيعة والمرافق الحديثة لاستضافة المؤتمرات والاحداث متعددة المشاركين". 

الشركة الاسرائيلية تمثل ايضا الخطوط الجوية الاثيوبية، طيران اوروبا، طيران البلطيق، طيران بانكوك، الخطوط الجوية القبرصية وغيرها.. 

وبعد التوقيع على اتفاقيات ابراهيم، الشركة الاسرائيلية اختيرت كممثلة لشركة طيران الخليج Gulf Air- خطوط الطيران الوطنية البحرينية وممثلة شركة الخطوط الملكية المغربية Royal Air Maroc، والتي ستبدأ قريبا بتسيير رحلات بين اسرائيل ومدينة الدار البيضاء في المغرب. 

#اسرائيل #الامارات #سياحة

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