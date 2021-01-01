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حركة الائتلاف الوطني الفلسطيني تدين عملية كمين زلزال١٣ الارهابية و تنعي شهداء الجيش المصري

الأحد 01 أغسطس 2021 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة الائتلاف الوطني الفلسطيني تدين عملية كمين زلزال١٣ الارهابية و تنعي شهداء الجيش المصري



غزة /سما/

ادانت حركة الائتلاف الوطني الفلسطيني الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف ثلة من خيرة جنود الجيش المصري الذي يحمي ثرى العروبة من الخونة المتطرفين  بالهجوم على كمين زلزال ١٣ في شمال سيناء، والذي راح ضحيته ٧ جنود في سبيل الله وحماية ارواح الامنين .

ودعى الامين العام للحركة الاستاذ محمد مقداد الامة العربية جمعاء للوقوف على قلب رجل واحد لمحاربة الارهاب الممنهج للنيل من الوحدة العربية, مشددا على ضرورة الضرب بيد من حديد كل اوكار الارهاب التي تهدف الي زعزعة الامن والاستقرار الامني على الاراضي المصرية و ان هذه الهجمة تأتي في سياق الصراع مع قوى الحق والباطل في المنطقة العربية .

وتابع اننا نتقدم باسم قيادة الحركة في داخل وخارج فلسطين بأحر وأخلص التعازي للقيادة المصرية وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي  والمجلس الاعلى للقوات المسلحة وعموم الشعب المصري وذوي الشهداء  بشهدائهم العظام الذين رويت الارض بدمائهم الزكية .

#حركة الائتلاف الوطني #الجيش المصري

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