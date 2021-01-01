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اشتية: النهوض بنوعية التعليم والعملية التعليمية يشكل أولوية لدى الحكومة

الأحد 01 أغسطس 2021 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: النهوض بنوعية التعليم والعملية التعليمية يشكل أولوية لدى الحكومة



رام الله /سما/

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، إن "مديريات التربية في المحافظات ومدراءها يمثلون الحكومة والمؤسسة الوطنية، ويجب ألا تقتصر مهامها على الجانب الفني بل تغطي الأدوار الوطنية والمجتمعية ليكون المعلم مربيا ومصلحا اجتماعيا".

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه مع، مدراء مديريات التربية والتعليم، بحضور وزير التربية والتعليم مروان عورتاني.

وأكد أن النهوض بنوعية التعليم والعملية التعليمية برمتها والانتقال من التعليم إلى التعلم، يشكل أولوية لدى الحكومة.

وشدد اشتية على أهمية الدور المجتمعي الذي يقوم به مدراء التربية والتعليم، داعيا إلى تعزيز العمل التطوعي لدى الطلاب ووضع برامج تفاعلية مع المعلمين والطلاب وأهاليهم.

وبحث مع المدراء برامج لتطوير نوعية التعليم والمسيرة التعليمية، ودعاهم لعقد ورشة عقب الاجتماع لوضع تصور للنهوض بالعملية التعليمية بكافة مفاصلها على أن يتم تقديم التوصيات لمجلس الوزراء لدراستها واعتمادها.

وثمن اشتية جهود كافة طواقم وزارة التربية والتعليم لضمان استمرار العملية التعليمية، على أكمل وجه خلال جائحة "كورونا".

من جانبهم، قدم المدراء عددا من المقترحات لتطوير عملهم، وعبروا عن تقديرهم لقرار رئيس الوزراء منح مدراء المديريات درجة مدير عام أسوة بزملائهم في الوزراء.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه

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