  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البطش: تداعيات معركة "سيف القدس" متواصلة ولن تكون آخر المعارك مع العدو

الأحد 01 أغسطس 2021 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطش: تداعيات معركة "سيف القدس" متواصلة ولن تكون آخر المعارك مع العدو



غزة /سما/

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، "إن توقفت البنادق في معركة (سيف القدس) لا ينبغي أن يتوقف الوعي والتعبئة الإيجابية الإسلامية، من أجل حصاد ثمار المعركة".

وأضاف البطش خلال زيارته لمخيمات "سيف القدس.. اقترب الوعد" في إقليم الشمال والتي تنظمها لجنة التثقيف العامة للإطار النسوي، أن "العدو اعتقد خاطئاً أنه يمكن أن يسجل نصراً على مقاومتنا، لكنها فاجأته بإمكاناتها فقدمت أشجع ما لديها من عمل مقاوم فريد، وفي هذا السبيل قدمت خيرة شهدائها وقادتها منهم قائد لواء الشمال الشهيد حسام أبو هربيد، والشهيد سامح المملوك، وفاجأه أيضا شعبنا العظيم بدعمه وإسناده، فانتفضت الضفة والشتات والأمة، بجانب مقاومتنا الباسلة".

وأوضح أن معركة "سيف القدس" وإذا انتهت عسكرياً فلا زالت مستمرة سياسياً، بتبعاتها من خلال تضييق الاحتلال الحصار على شعبنا، ومنعه إدخال مواد البناء والإعمار والبضائع، مشيرًا إلى، أن عدونا يسعى بممارساته هذه لأخذ ما فشل بأخذه عن طريق الطائرات والاغتيالات".

وتابع البطش "معركة سيف القدس لن تكون الأخيرة مع العدو، فنحن على موعد دائم مع الجهاد طالما يغتصب العدو أرضنا وبلادنا، فنحن أصحاب الأرض لن نفرط ولن نسامح في شبر منها".

وأشاد البطش بمخيمات "سيف القدس"، قائلاً: "هذه المخيمات هي امتداد لفكر قادتنا العظماء المؤسسين الدكتور فتحي الشقاقي، والدكتور رمضان شلح، والشهداء السابقين فعلينا أن نحفظ العهد ونسير على الدرب".

#خالد البطش #معركة سيف القدس #الجهاد الاسلامي #غزة #المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول رفيع في السُلطة يتحدث عن أزمة رواتب شهر يوليو ..

الجزيرة تعود للبث من مصر وتعين الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة من القاهرة

معاريف: إسرائيل أمام مفترق طرق حاسم.. وصواريخ حزب الله ستجبر تل ابيب اتخاذ قرارات هامة

رئيس الأركان المصري يدعو رجال المنطقة الجنوبية لـ"اليقظة والاستعداد القتالي (فيديو)

خريشة: عزام الاحمد شارك في مؤتمر للمعارضة الايرانية وأعلن تضامن السلطة معها ضد طهران

مدير المعابر يكشف ما سيتم إدخاله غدا عبر معبر كرم أبو سالم

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

هنية

محدث.. مصادر: حماس تجدد انتخاب هنية رئيسًا لها والعاروري نائباً للرئيس لدورة جديدة

صحيفة عبرية: الهجوم على السفينة فرصة لتوحيد دول مختلفة ضد إيران

شاكيد تطالب بإخلاء "الخان الأحمر" وتهدد بعملية عسكرية ضد غزة

قيادي بفتح: الملف الداخلي خلط الحابل بالنابل ولا يوجد قرار من الرئيس بإجراء أي تعديلات حكومية

معروف يكشف مهام الوفد الحكومي الذي سيزور القاهرة خلال أيام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية