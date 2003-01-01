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دغلس: تسارع في عمليات بناء الوحدات الاستيطانية على أراضي جالود

الأحد 01 أغسطس 2021 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
دغلس: تسارع في عمليات بناء الوحدات الاستيطانية على أراضي جالود



نابلس /سما/

قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، اليوم الأحد، إن البؤرة الاستيطانية "كيدا" المقامة على أراضي بلدة جالود جنوب نابلس، تشهد عمليات بناء للوحدات الاستيطانية وتوسعا على حساب أراضي المواطنين.

وأضاف دغلس، أنه "خلال الأسابيع الماضية تم بناء مئات الوحدات الاستيطانية داخل وخارج هيكلية البؤرة الاستيطانية (كيدا)، التي جرى انشاؤها العام 2003 وكان مخطط لهًا أن تكون مدينة".

وأكد أنه في العام 2016 أصدرت محكمة الاحتلال قرارًا يمنع الاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين وتوسيع البؤرة، وافشلت الجهود القانونية مخططات لإنشاء مدينة استيطانية كبيرة فيها؛ إلا أن المستوطنين عادوا وقاموا بتجريف المزيد من الأراضي وبناء المنازل الفارهة فيها.

#استيطان #الاراضي الفلسطينية #المستوطنات الإسرائيلية #أراضي بلدة جالود

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