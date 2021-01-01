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حمــاس تقدر الجهود التي تبذلها الجزائر لطرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الأفريقي

الأحد 01 أغسطس 2021 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
حمــاس تقدر الجهود التي تبذلها الجزائر لطرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الأفريقي



غزة /سما/

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " مواقف دولة الجزائر الشقيقة الراسخة الداعمة للقضية الفلسطينية، والرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقدرت حماس في تصريح صحفي، عاليا الجهود التي تبذلها الجزائر في مختلف المحافل الرسمية لطرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الأفريقي.

ودعت حماس كل الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف عند مسؤولياتهم باتخاذ خطوات مماثلة تنسجم مع مواقف شعوبهم الرافضة للتطبيع مع العدو الصهيوني، والمناصرة لشعبنا الفلسطيني وقضاياه العادلة.

كما طالبت الدول العربية والإسلامية ببذل الجهود المطلوبة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، واتخاذ القرارات الرادعة بحقه، ودعم حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

#حركة حماس #الجزائر #اسرائيل #الاتحاد الافريقي

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