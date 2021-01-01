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"إسرائيل" تخطف 100 رأس ماعز من مزارع شبعا اللبنانية

الأحد 01 أغسطس 2021 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تخطف 100 رأس ماعز من مزارع شبعا اللبنانية



بيروت /سما/

اتهمت لبنان، "إسرائيل"، بالاستيلاء على 100 رأس ماعز من بلدة شبعا الواقعة على الحدود مع هضبة الجولان المحتل.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن قوة راجلة من قوات جيش الاحتلال خطفت 100 رأس ماعز تعود لأحد الرعاة اللبنانيين.

وفي 25 تموز 2021، سرق جيش الاحتلال الإسرائيلي، 500 رأس ماعز واقتادها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في حينها، إن قوة من جيش الاحتلال، سرقت 500 رأس ماعز بعد إطلاق النار فوق رأس أحد رعاتها قرب بلدة كفر شوبا قضاء حاصبيا.

وفي 27 يونيو/ حزيران الماضي، شهدت المنطقة الحدودية حادثاً مماثلاً بعد احتجاز "إسرائيل" 450 رأس ماعز لراع لبناني، قبل أن تعيدها للبنان بعد يومين على إثر وساطة من قوة "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة.

ويشكو لبنان مرارًا من خروقات إسرائيلية لحدوده البرية والبحرية والجوية، ما دفعه أكثر من مرة إلى تقديم شكوى رسمية لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة.

#لبنان #اسرائيل #الحدود اللبنانية #مزارع شبعا

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