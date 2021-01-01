اليازوري: المزارع الفلسطيني يقف في خط الدفاع الأول عن شعبه ووطنه

غزة /سما/

التقى وكيل الزراعة بغزة، أيمن اليازوري، اليوم الأحد، بمدراء مديريات الزراعة والبيطرة التابعة للوزارة في مختلف محافظات القطاع، حيث استطلع منهم مدى نسبة الوصول للمزارعين والحيازات الزراعية كافة.

وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات والجولات التفقدية لأركان وزارته، وذلك مع بداية تسلمه مهامه الجديدة، ضمن التكليفات الأخيرة التي أجرتها متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة.

وقال اليازوري:" إنّ المزارع الفلسطيني يقف في خط الدفاع الأول عن شعبه ووطنه، ومن الواجب حمايته ودعم صموده"، مؤكدًا على أهمية تطوير مستوى الإرشاد والمتابعة للمزارعين والمربين في مزارعهم.

كما أجرى وكيل الزراعة، جولة تفقدية للإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي، وكذلك للإدارة العامة للتسويق والمعابر، حيث استمع من المدراء العامون والدوائر إلى مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وسبل تحسين جودتها.

وذكر اليازوري، أنّ العاملين في الإدارتين السابقتين، على ثغر مهم للغاية في حماية الأمن الغذائي لشعبنا.

وأكّد على وجوب استكمال سلسلة المراقبة وأخذ العينات على المعابر ومن ثم فحصها في المختبرات الفنية، وذلك ليشمل كافة الواردات والصادرات من المدخلات والمنتجات الزراعية كافة.