الديمقراطية تُشيد برفض لاعب لبناني مواجهة "إسرائيلي"

غزة /سما/

أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، برفض اللاعب اللبناني عبد الله منياتو مواجهة لاعب "إسرائيلي"، في بطولة الألعاب القتالية ببلغاريا.

وأكّدت الديمقراطية في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، على أنّ موجة مقاطعة الاحتلال على الصعيد الرياضي أخذت طابعًا دوليًا جديرًا بالاهتمام، خاصةً بعد انسحاب عدد من اللاعبين العرب من أولمبياد طوكيو.

وقالت: "الكيان الإسرائيلي يحاول من أنديته ولاعبيه تجميل صورته الإجرامية أمام المجتمع الدوليّة"، مشيرًا إلى أنّ التطبيع بالنسبة للشعوب العربية هو خيانة عظمى لكل الشهداء والمناضلين الأحرار، وطعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني الذي يُعاني من جريمة الاضطهاد والفصل العنصري".

وطالبت جميع حملات وحركات المقاطعة بضرورة وضع خطة شاملة تنسّق العمل من خلالها، لمقاومة التطبيع بجميع أشكاله وأنواعه، داعيةً الشباب مواصلة مقاطعة كيان الاحتلال على المستويين الرياضي والثقافي.