لهذا السبب.. داخلية غزة تلتقي ممثلي الفصائل والحالات العسكرية

غزة /سما/

التقت وحدة التنسيق الفصائلي بوزارة الداخلية بغزة، ظهر يوم الأحد، ممثلي الفصائل والحالات العسكرية في قطاع غزة، في إطار جهودها لمحاصرة ظاهرة إطلاق النار خارج إطار القانون.

وكان اللقاء بحضور كل من مساعد مدير عام الشرطة لشؤون المحافظات جمال الديب، ومدير وحدة التنسيق الفصائلي محمد أبو جلمبو، إلى جانب ممثلي الفصائل والحالات العسكرية في قطاع غزة.

وبحسب بيان صادر من الوزارة، فإنّ اللقاء جاء في إطار جهود الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والأمن أجل الحد من ظاهرة إطلاق النار خارج إطار القانون، لا سيما تزامنًا مع إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، المقررة بعد غد الثلاثاء.

ووضع ممثلو وزارة الداخلية، الحضور، في صورة الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، مؤكدين على المضي قدمًا في اتخاذ إجراءات مُشددة بحق كل من يتجاوز القانون ويعرض حياة المواطنين للخطر.

ودعا جمال الديب، ممثلي الفصائل والحالات العسكرية إلى مزيد من التعاون مع الإجراءات المتخذة في سبيل حماية أرواح المواطنين، والحفاظ على حالة السكينة العامة.

من جانبهم، أكّد ممثلو الفصائل والحالات العسكرية، على ضرورة ضبط أي حالات تجاوز منفردة، لافتين إلى أنّهم أصدروا تعليمات مُشددة لعناصرهم بمنع استخدام السلاح في المناسبات.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على رفع الغطاء التنظيمي عن أي حالة تجاوز للقانون، والمصادرة النهائية لأية قطعة سلاح تُستخدم في هذا الأمر.

كما شدّد الحضور، على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي، ومحاصرة ظاهرة استخدام السلاح خارج إطار القانون حتى التخلص منها بشكل كامل، حماية لأرواح المواطنين ومنعاً لترويع الآمنين.