  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

توقف حركة القطارات بحيفا بسبب الحرائق وتخوّفات إسرائيلية من اندلاع المزيد

الأحد 01 أغسطس 2021 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقف حركة القطارات بحيفا بسبب الحرائق وتخوّفات إسرائيلية من اندلاع المزيد



القدس المحتلة /سما/

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الأحد، عن توقف حركة القطارات في مدينة حيفا عقب اندلاع حرائق.

وبحسب قناة "كان" العبرية، فإنّ حركة القطارات المركزية في مدينة حيفا "بينها وبين محطة حوف هكرمل" توقفت في كلا الاتجاهين.

وأوضحت القناة العبرية، أنّ سبب توقف حركة القطارات جاءت بعد اندلاع حريق قرب أحد السكك التابعة للمحطة المركزية.

وفي ذات السياق، أشارت القناة "20" العبرية، أنّ سلطات الإطفاء لدى الاحتلال الإسرائيلي متخوفة من إمكانية اندلاع حرائق خلال الأيام القادمة في شتى أنحاء الأراضي المحتلة بسبب حالة الطقس.

وذكرت القناة، أنّ سلطات الإطفاء والإنقاذ أنهت تقييمًا خاصًا للوضع لفحص جاهزية نظام الإطفاء والإنقاذ للأيام شديدة الحرارة والطقس غير المعتاد المتوقع في الأسبوع المقبل، وفقًا لترجمة وكالة "سوا".

ولفتت إلى أنّه في الأيام المقبلة، ستسود أحوال جوية قاسية في جميع أنحاء "إسرائيل"، مصحوبة بالحرارة والجفاف مما يهيئ الظروف لانتشار الحرائق في المناطق الجبلية والداخلية.

وقال مسؤول الإطفاء والإنقاذ ديفيد سمشي: "أدعو المسافرين والشباب إلى تحمل المسؤولية وتجنب إشعال الحرائق في المناطق المفتوحة والمتنزهات خلال الأيام القليلة المقبلة خوفًا من انتشار الحرائق بشكل سريع".

وتراقب سلطات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية حالة الطقس عن كثب وتستعد منذ يوم أمس لاستجابة عملياتية سريعة لسيناريوهات اندلاع الحرائق، من خلال استخدام الطائرات المُسيرة والجولات الميدانية المباشرة لقوات الإطفاء.

#اسرائيل #حريق #حركة القطارات

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول رفيع في السُلطة يتحدث عن أزمة رواتب شهر يوليو ..

الجزيرة تعود للبث من مصر وتعين الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة من القاهرة

معاريف: إسرائيل أمام مفترق طرق حاسم.. وصواريخ حزب الله ستجبر تل ابيب اتخاذ قرارات هامة

رئيس الأركان المصري يدعو رجال المنطقة الجنوبية لـ"اليقظة والاستعداد القتالي (فيديو)

خريشة: عزام الاحمد شارك في مؤتمر للمعارضة الايرانية وأعلن تضامن السلطة معها ضد طهران

مدير المعابر يكشف ما سيتم إدخاله غدا عبر معبر كرم أبو سالم

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

هنية

محدث.. مصادر: حماس تجدد انتخاب هنية رئيسًا لها والعاروري نائباً للرئيس لدورة جديدة

صحيفة عبرية: الهجوم على السفينة فرصة لتوحيد دول مختلفة ضد إيران

شاكيد تطالب بإخلاء "الخان الأحمر" وتهدد بعملية عسكرية ضد غزة

قيادي بفتح: الملف الداخلي خلط الحابل بالنابل ولا يوجد قرار من الرئيس بإجراء أي تعديلات حكومية

معروف يكشف مهام الوفد الحكومي الذي سيزور القاهرة خلال أيام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية