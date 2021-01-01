توقف حركة القطارات بحيفا بسبب الحرائق وتخوّفات إسرائيلية من اندلاع المزيد

القدس المحتلة /سما/

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الأحد، عن توقف حركة القطارات في مدينة حيفا عقب اندلاع حرائق.

وبحسب قناة "كان" العبرية، فإنّ حركة القطارات المركزية في مدينة حيفا "بينها وبين محطة حوف هكرمل" توقفت في كلا الاتجاهين.

وأوضحت القناة العبرية، أنّ سبب توقف حركة القطارات جاءت بعد اندلاع حريق قرب أحد السكك التابعة للمحطة المركزية.

وفي ذات السياق، أشارت القناة "20" العبرية، أنّ سلطات الإطفاء لدى الاحتلال الإسرائيلي متخوفة من إمكانية اندلاع حرائق خلال الأيام القادمة في شتى أنحاء الأراضي المحتلة بسبب حالة الطقس.

وذكرت القناة، أنّ سلطات الإطفاء والإنقاذ أنهت تقييمًا خاصًا للوضع لفحص جاهزية نظام الإطفاء والإنقاذ للأيام شديدة الحرارة والطقس غير المعتاد المتوقع في الأسبوع المقبل، وفقًا لترجمة وكالة "سوا".

ولفتت إلى أنّه في الأيام المقبلة، ستسود أحوال جوية قاسية في جميع أنحاء "إسرائيل"، مصحوبة بالحرارة والجفاف مما يهيئ الظروف لانتشار الحرائق في المناطق الجبلية والداخلية.

وقال مسؤول الإطفاء والإنقاذ ديفيد سمشي: "أدعو المسافرين والشباب إلى تحمل المسؤولية وتجنب إشعال الحرائق في المناطق المفتوحة والمتنزهات خلال الأيام القليلة المقبلة خوفًا من انتشار الحرائق بشكل سريع".

وتراقب سلطات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية حالة الطقس عن كثب وتستعد منذ يوم أمس لاستجابة عملياتية سريعة لسيناريوهات اندلاع الحرائق، من خلال استخدام الطائرات المُسيرة والجولات الميدانية المباشرة لقوات الإطفاء.