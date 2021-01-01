القوى بغزة تدعو لتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال بالضفة

غزة /سما/

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة، اليوم الأحد، إلى توسيع مساحة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلّة وتعظيم المقاومة الشعبية بأدواتها السلمية وتحويل كل نقطة للاحتلال إلى ساحة مواجهة دائمة.

وطالبت اللجنة، في بيان صحفي، بضرورة إنجاز القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية وتوفير كل مقومات الصمود لأبناء شعبنا في نقاط التماس والمواقع المهددة بالتوسع الاستيطاني، وحماية الأرض الفلسطينية باستصلاحها وزراعتها في حملات وطنية لحماية الأرض الفلسطينية.

وحيّت جماهير شعبنا التي تواجه الاحتلال وتتصدى للمستوطنين في بيتا وبيت دجن والخليل وجبل صبيح وعموم الضفة الغربية المحتلة، متوجهة بالتحية لأرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال الأيام الماضية في مواجهات مع الاحتلال وتمنّت الشفاء للجرحى.

وتوجّهت بالتحية لـ"جماهير شعبنا الصامدون في القدس العاصمة بكافة أحيائها في البلدة القديمة والشيخ جراح وسلوان وبطن الهوى وكل حي من احياء القدس الذين يواجهون الاحتلال والاستيطان والتهويد".

كما حيّت الأسرى الـ17 المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال رفضًا لاعتقالهم الإداري، داعية المجتمع الدولي لحماية شعبنا من عدوان الاحتلال ومستوطنيه وحصاره المفروض علي قطاع غزة.