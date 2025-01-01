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محدث.. مصادر: حماس تجدد انتخاب هنية رئيسًا لها والعاروري نائباً للرئيس لدورة جديدة

الأحد 01 أغسطس 2021 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
محدث.. مصادر: حماس تجدد انتخاب هنية رئيسًا لها والعاروري نائباً للرئيس لدورة جديدة



غزة /سما/

 جددت حركة حماس، انتخاب إسماعيل هنية رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، وصالح العاروري نائبًا له، لدورة جديدة ستمتد حتى عام 2025.

وقالت مصادر من الحركة لصحيفة “القدس”، إن الهيئة التنفيذية بمجلس الشورى للحركة انعقد أمس، وانتخبت هنية مجددًا لقيادة الحركة.

وفي وقت لاحق من اليوم الأحد، انتخبت الهيئة العاروري نائبًا لهنية لولاية ثانية، فيما سيتم خلال الساعات المقبلة تحديد باقي أعضاء المكتب السياسي العام من مختلف الأقاليم.

وأشارت المصادر إلى أن الحركة ستصدر بيانًا متكاملًا حول الانتخابات خلال الساعات القريبة.

وبذلك تكون أنهت حماس انتخاباتها الداخلية بشكل كامل بعد أن تأخرت لنحو شهرين عن موعدها المحدد كما كان يجري في السنوات الماضية.

وتم مؤخرًا انتخاب خالد مشعل رئيس الحركة السابق، مسؤولًا عن إقليم الخارج، وموسى أبو مرزوق نائبًا له، في حين تم انتخاب صالح العاروري رئيسًا لإقليم الحركة بالضفة، وزاهر جبارين نائًا له، بينما تم انتخاب يحيى السنوار قائدًا للحركة بغزة قبل أشهر، وخليل الحية نائبًا له.

وينص القانون الداخلي للحركة على أن أي رئيس لها، يسمح بانتخابه فترتين متتاليتين، على أنه لا يحق انتخابه في فترة ثالثة إلا في حالة مرور فترة انتقالية لشخصية أخرى.

#اسماعيل هنية #حركة حماس #صالح العاروري

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