شقيق هدار غولدين: قضية الأسرى يجب أن تكون عبئًا على حماس

القدس المحتلة /سما/

ذكرت القناة السابعة العبرية، أن تسور غولدين، شقيق الضابط الإسرائيلي الأسير في غزة، هدار غولدين، طالب الحكومة الإسرائيلية بإعادة الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة.



وقال غولدين: "لدينا شعور في موضوع الأسرى بغزة، بأننا نحن المردوعين وليس حركة حماس، لأنها تتلقى التسهيلات والمال والبضائع والأسرى الذين يتم إطلاق سراحهم، بينما أخي متروك في غزة منذ 7 سنوات".



وأضاف أن "قضية الأسرى يجب أن تكون عبئًا على حركة حماس؛ لا نطالب الحكومة بالإفراج عن أخي بأي ثمن، ولكن نطالبهم بوقف التخلي عنه بأي ثمن".