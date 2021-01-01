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شقيق هدار غولدين: قضية الأسرى يجب أن تكون عبئًا على حماس

الأحد 01 أغسطس 2021 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
شقيق هدار غولدين: قضية الأسرى يجب أن تكون عبئًا على حماس



القدس المحتلة /سما/

ذكرت القناة السابعة العبرية، أن تسور غولدين، شقيق الضابط الإسرائيلي الأسير في غزة، هدار غولدين، طالب الحكومة الإسرائيلية بإعادة الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة.
 
وقال غولدين: "لدينا شعور في موضوع الأسرى بغزة، بأننا نحن المردوعين وليس حركة حماس، لأنها تتلقى التسهيلات والمال والبضائع والأسرى الذين يتم إطلاق سراحهم، بينما أخي متروك في غزة منذ 7 سنوات".
 
وأضاف أن "قضية الأسرى يجب أن تكون عبئًا على حركة حماس؛ لا نطالب الحكومة بالإفراج عن أخي بأي ثمن، ولكن نطالبهم بوقف التخلي عنه بأي ثمن".

#عائلة غولدن #اسرائيل #حركة حماس #قطاع غزة #هدار غولدن #الحكومة الاسرائيلية

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