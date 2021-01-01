"فتح" بالقدس تدعو لتكثيف التواجد في الفعاليات الرافضة لانتهاكات الاحتلال

القدس المحتلة /سما/

دعت حركة فتح في القدس، ظهر يوم الأحد، المواطنين، إلى تكثيف التواجد في الفعاليات الرافضة لانتهاكات الاحتلال ومحاولة تهجير المواطنين من منازلهم وزيادة التضامن معهم.

وأكّدت عضو إقليم حركة فتح في القدس المحتلة اياد بشير، في تصريح صحفي، على أنّ كوادرها سيتواجدون للتصدي للمستوطنين وكل من يحاول المس بالمواطنين.

وأوضح بشير، أنّ الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية المتعلقة بمدينة القدس المحتلة ويواصل انتهاكاته مع قرب انعقاد جلسة المحكمة يوم غد للنظر في إخلاء 4 عائلات من منازلهم وقاموا بالتنكيل بالمشاركين واعتدوا على الصحفيين.